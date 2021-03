Porto, Sergio Oliveira nominato man of the match: "Qualificazione meritata"

Sergio Oliveira, centrocampista del Porto e autore dei due gol dei lusitani, è intervenuto ai microfoni della UEFA dopo il 3-2 contro la Juventus: "Io man of the match? È un premio per tutta la squadra, meritato per ciò che abbiamo fatto oggi e per come ci siamo comportati durante la stagione. Abbiamo meritato la qualificazione. Abbiamo fatto fatica, ma alla fine è arrivato il passaggio del turno. Il rosso a Taremi? Penso che non abbia sentito il fischio dell'arbitro. Abbiamo saputo affrontare questo momento difficile e ne abbiamo tratto forza per riorganizzare la squadra. Abbiamo corso un paio di brividi, ma sapevamo come restare dentro la partita. Raggiungere i quarti di finale segnando due gol qui è un orgoglio"