Pradè sul mancato arrivo alla Fiorentina di Grillitsch: "Alcuni discorsi non ci sono piaciuti"

vedi letture

Ci racconta qualcosa di Grillitsch? E' una delle domande poste oggi in conferenza stampa a Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina che ha spiegato i motivi che hanno portato alla fumata nera per l'ingaggio di Florian Grillitsch: "Lo abbiamo seguito tanto e poteva essere un'opportunità a parametro zero. Ci siamo visti coi suoi agenti e dico che non ci sono piaciuti discorsi come quelli del pagamento al papà. Non va bene. Così decidiamo con chi lavorare o meno. E in questo momento vi dico che siamo una società molto ambita dagli agenti e vi dico perché: siamo sempre tra i primi nei pagamenti, perché il conteggio è su base annua e noi paghiamo tutti a venti giorni da fine fattura. Non si proroga né ridiscute un pagamento da noi, il 20 del mese arrivano gli stipendi a tutti. Avevamo in mente già Mandragora, poi".

Grillitsch è ora in trattativa con la Roma: presto un summit tra l'entourage del calciatore austriaco e il club giallorosso.

RILEGGI QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE