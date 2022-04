Praet rientrato dal Belgio, out Ricci e Zaza: le ultime sul Torino in vista del Milan

Ripresa della preparazione al Filadelfia per il Torino in vista della partita casalinga di domenica contro il Milan. Programma personalizzato per Dennis Praet, rientrato ieri a Torino dopo l’intervento chirurgico in Belgio al piede destro. Lavoro differenziato per Ricci (sovraccarico al tibiale posteriore) e Zaza (post fastidio al ginocchio sinistro che gli ha impedito d’essere convocato a Salerno). In gruppo con i compagni Pobega - conclude il report ufficiale del club - mentre Djidji e Sanabria hanno svolto terapie per ristabilirsi dai rispettivi infortuni.