Prima Coppa Italia per Cristiano Ronaldo, sarà l’ultimo trofeo con la Juve?

Un colpo di tacco e poco altro. La finale di Coppa Italia di Cristiano Ronaldo è stata questa. Non la miglior partita della sua stagione, neanche la peggiore: dato che in quest’annata il portoghese ha offerto alla Juventus un po’ delle une e un po’ delle altre, tutto sommato va bene così. Ha alzato il trofeo, altro passo nel suo salone fatto di record: ha vinto tutte le competizioni nazionali in Inghilterra, Spagna e Italia. Cioè i big three all’interno dei big five, mica scherzi.

L’ultimo titolo con la Juventus? La serata dei saluti, per la verità, è stata inevitabilmente monopolizzata da Buffon. Giusto così, e tra le altre cose per CR7 non lo sarebbe stato comunque. C’è l’ultimo turno di campionato da onorare, anche qualcosa in più, e una Champions League da conquistare. Poi, s’aprirà il vaso di Pandora. Cosa farà Ronaldo da lunedì in poi? Dall’Europa che conta si passa, è inevitabile: senza Champions, tra spending review bianconera e voglia sua di provare a vincerla ancora, sarebbe pressoché impensabile andare avanti. Col lieto fine in Serie A, ci sarebbero da fare due conti. Quelli sull’ingaggio, pesante e che difficilmente nell’estate 2021 qualcuno può mettere sul piatto. Dei benefici fiscali, che l’Italia garantisce e altri Paesi no. Del valore residuo sul bilancio della Juventus, poco meno di 30 milioni di euro. Delle offerte che arriveranno, dei progetti che farà CR7 e di quelli che metterà in cantiere la Vecchia Signora. Fino alla fine, ha twittato dopo il trionfo sulla Dea. C’è da capire quando arriverà.