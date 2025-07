Ufficiale Primo acquisto dell'era Ghisolfi al Sunderland: ecco Sadiki, l'ex pupillo di Kompany

vedi letture

Nuovo acquisto del Sunderland, club dal quale da pochi giorni è ripartito l'ex dirigente giallorosso Florent Ghisolfi in qualità di direttore tecnico : è arrivato il centrocampista della Repubblica Democratica del Congo Noah Sadiki dalla squadra belga del Royale Union Saint-Gilloise. Il ventenne ha firmato un contratto quinquennale e si unisce al club per una cifra di 15 milioni di sterline.

Sadiki ha collezionato 108 presenze con il club belga da quando è arrivato dall'Anderlecht nel 2023 e ha contribuito alla vittoria del titolo belga del club la scorsa stagione. Nato a Bruxelles il 17 dicembre 2004, Sadiki è entrato a far parte dell'Anderlecht all'età di sei anni e nel 2021 attirò l'attenzione dell'allora tecnico della prima squadra Vincent Kompany, che lo chiamò a fare due amichevoli ad ottobre 2021 e gennaio 2022.

Di seguito il comunicato del club inglese: "Il Sunderland AFC è lieto di annunciare l'ingaggio di Noah Sadiki.

Il versatile centrocampista arriva al Wearside per una cifra non rivelata dal Royale Union Saint-Gilloise, con il quale ha avuto un ruolo fondamentale nello storico trionfo del titolo belga 2024-25.

Sadiki ha firmato un contratto quinquennale con lo Stadium of Light e diventa il terzo acquisto estivo del Club, unendosi a Enzo Le Fée e Habib Diarra al Wearside in vista dell'inizio della stagione di Premier League.

Il ventenne ha già 140 presenze a livello senior e ha rappresentato l'RSC Anderlecht prima di trasferirsi all'Union SG nel 2023".

Queste le parole del giocatore ai canali ufficiali della sua nuova squadra: "Voglio ringraziare tutti per avermi accolto al Sunderland. È un club enorme, ma ciò che mi ha convinto è stato parlare con la gente. Mi hanno parlato della storia, di ciò che vogliono costruire e della loro fiducia nel ruolo che posso ricoprire. Porterò duelli, corse in avanti, passione e ripartenza. Soprattutto, voglio vincere, e porto con me questo desiderio ogni volta che scendo in campo. Questa è la mia squadra ora e sono davvero contento della mia decisione".

Il direttore sportivo Kristjaan Speakman ha aggiunto: "Noah ha maturato un'esperienza di grande livello a un'età relativamente giovane e, insieme alla sua voglia di migliorare, questo lo rende un'aggiunta entusiasmante alla nostra squadra. Durante la sua permanenza all'USG, ha giocato regolarmente in competizioni nazionali ed europee e la Premier League rappresenta un naturale passo avanti nella sua promettente carriera. Il nostro interesse nell'acquisire il suo talento è di lunga data e crediamo che la nostra cultura e la nostra identità di gioco gli permetteranno di prosperare. È entusiasta di essere qui e non vediamo l'ora di supportarlo nel suo inserimento a Sunderland".