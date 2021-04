Primo ko di Flick col Bayern in Champions. Prima del PSG 15 vittorie e 1 pareggio

vedi letture

Un ko a suo modo storico, quello del Bayern Monaco contro il PSG nell'andata dei quarti di Champions League. Dal 2019, nel momento in cui sulla panchina bavarese si era seduto Hansi Flick, il Bayern Monaco era infatti imbattuto in Champions League. Con l'ex assistente di Low in panchina il Bayern prima di stasera aveva giocato 16 partite nella massima competizione europea, vincendone 15 (fra cui la finale dello scorso anno) e pareggiandone una (con l'Atletico Madrid nella fase a gironi di quest'anno). La 17esima è stata fatale, col PSG che ha espugnato l'Allianz Arena per 3-2.