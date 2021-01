probabili formazioni Serie A, tutte le ultime LIVE sul 16° turno: Immobile è in dubbio

Panchine in bilico e primi due posti divisi da un punto: la Serie A 2020/21 è entrata nel vivo e con la seconda gara del nuovo anno, la prima in infrasettimanale, regalerà tante emozioni, con ben sette gare in contemporanea. Di seguito tutte le formazioni delle dieci gare in programma, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

CAGLIARI-BENEVENTO - Mercoledì, ore 12.30, alla Sardegna Arena

CAGLIARI 4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Tripaldelli; Marin, Nainggolan; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

Allenatore: Di Francesco.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

ATALANTA-PARMA - Mercoledì, ore 15.00, al Gewiss Stadium

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.

Allenatore: Gasperini.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Alves, Valenti, Gagliolo; Sohm Cyprien, Kurtic; Hernani; Cornelius, Inglese.

BOLOGNA-UDINESE - Mercoledì, ore 15.00, allo Stadio Dall'Ara

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Allenatore: Mihajlovic.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Forestieri, Lasagna.

Allenatore: Gotti.

CROTONE-ROMA - Mercoledì, ore 15.00, allo Stadio Scida

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; Pereira, Henrique, Zanellato, Molina, Reca; Simy, Messias.

Allenatore: Stroppa.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

Allenatore: Fonseca.

LAZIO-FIORENTINA - Mercoledì, ore 15.00, allo Stadio Olimpico

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Pereira (Immobile), Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

Allenatore: Prandelli.

SAMPDORIA-INTER - Mercoledì, ore 15.00, allo Stadio Ferraris

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thosrby, Jankto; Verre; Keita Balde.

Allenatore: Ranieri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lautaro Martinez, Sanchez.

Allenatore: Conte.

SASSUOLO-GENOA - Mercoledì, ore 15.00, al Mapei Stadium

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Defrel.

Allenatore: De Zerbi.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Behrami, Badelj, Lerager, Czyborra; Shomurodov, Destro.

Allenatore: Ballardini.

TORINO-HELLAS VERONA - Mercoledì, ore 15.00, al Grande Torino

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Gojak, Belotti.

Allenatore: Giampaolo.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

Allenatore: Juric.

NAPOLI-SPEZIA - Mercoledì, ore 18.00, al San Paolo

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Allenatore: Gattuso.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Terzi, Marchizza; Deiola, Maggiore, Pobega; Farias, Nzola, Gyasi.

Allenatore: Italiano.

MILAN-JUVENTUS- Mercoledì, ore 20.45, al Giuseppe Meazza

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leão.

Allenatore: Pioli.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Bonucci, Danilo; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Dybala, Ronaldo.

Allenatore: Pirlo.