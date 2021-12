Profilo giovane o esperto? Il Milan non esclude innesti a gennaio, ma dipende dalla Champions

vedi letture

Una vittoria del Milan contro la Salernitana, davanti ai 45 mila tifosi attesi a San Siro, consentirebbe ai rossoneri di balzare in testa alla classifica in attesa degli scontri fratricidi fra Roma e Inter e Napoli e Atalanta. Intanto, se oggi toccherà alla coppia Tomori-Romagnoli arginare le intuizioni di Ribery, Pioli invoca rinforzi per il mercato di gennaio. "C potrebbe essere bisogno di un intervento per migliorare la squadra. Ma non serve prendere per prendere".

Giovane o esperto? Valutazioni definitive - sottolinea il Corriere della Sera - non sono ancora state effettuate, aspettando l’esito della partita di Champions con il Liverpool, martedì sera a San Siro. Ma va detto che anche la proprietà non è contraria all’eventualità di innesti, con il Milan in piena corsa scudetto: resta da capire se si punterà all’acquisto di un profilo giovane su cui programmare il futuro o al prestito di un difensore già pronto.