PSG, Leonardo: "I rinnovi di Mbappe e Neymar? A breve parleremo di cose concrete"

Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, parla ai microfoni di Sky nel post vittoria dei parigini contro il Bayern Monaco: “Sono felice. Questa è stata una prestazione d’orgoglio in condizioni molto complicate, abbiamo cambiato metà squadra rispetto a quella con il Barcellona, avevamo sei giocatori cambiati. Arriviamo qua e c'è la neve, contro il Bayern che non perdeva in casa da due anni. Siamo molto felici per la prestazione, sono valori importanti. Poi un po’ di fortuna ci voleva per forza".

Nelle serate importanti dimostrate di avere giocatori importanti:

"Se vediamo le partite giocate in Champions siamo sempre riusciti a confermarci: a Manchester dovevamo vincere e abbiamo vinto, col Barcellona anche, poi abbiamo gestito e siamo passati. Oggi abbiamo vinto 3-2 col Bayern, sono dimostrazioni di forza, siamo una squadra che cresce. Siamo un gruppo giovane ma con tanta esperienza, sono molto felice. Manca il ritorno ma oggi c'è solo qualcosa di positivo".

Con il Barcellona avete sottovalutato il ritorno?

"La Champions richiama sempre la rimonta, la partita contro il Barcellona ci ha dato tanto. Noi giochiamo, soffriamo ma quando ripartiamo possiamo fare gol. Non sottovalutiamo le partite, cambiamo il modo di vederla dopo aver vinto l’andata, è la gestione della fase andata e ritorno. Ora vedremo le situazioni Covid con Verratti e Florenzi, abbiamo una settimana con una partita in campionato, ma qualcuno lo recupereremo".

Neymar rinnova? E Mbappe?

"Anche di parlare di contratti saremo felici, oggi concentriamoci però solo sulla competizione. Ora dovremo vedere le cose e arriveremo in una situazione più concreta con loro non fra molto, ma ora dobbiamo concentrarci sulla competizione, che stiamo entrando nella fase finale. Donnarumma? Siamo nella trasmissione di Champions, non di mercato (ride, ndr)".