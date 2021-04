PSG-Manchester City, le formazioni ufficiali: Marquinhos ok, Silva falso 9. Ci sono 2 italiani

Dopo Real Madrid-Chelsea di ieri sera, è il momento della seconda semifinale di andata di Champions League. Al Parco dei Principi si affrontano due corazzate come PSG e Manchester City in quella che per molti è una finale anticipata della competizione. Mauricio Pochettino potrà contare sul capitano Marquinhos, in dubbio fino alle scorse ore. Davanti Marco Verratti agirà fra Di Maria e Neymar alle spalle di Mbappé, iniziale panchina per Moise Kean così come per Mauro Icardi.

Dall’altra parte Pep Guardiola non sorprende e, avendo tutti a disposizione, schiera quella che in questi mesi si è dimostrata la squadra migliore: Walker e Cancelo giocheranno ai lati di Stones e Dias, davanti Bernardo Silva sarà il falso 9 con Mahrez, De Bruyne e Foden a supporto.

Queste le formazioni ufficiali di PSG-Manchester-City

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Paredes, Gueye; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappé

Allenatore: Pochettino. A disposizione: Rico, Kehrer, Icardi, Rafinha, Danilo, Kean, Sarabia, Kurzawa, Herrera, Diallo, Draxler, Dagba

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; Rodri, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva

Allenatore: Guardiola. A disposizione: Steffen, Trafford, Aké, Sterling, Jesus, Aguero, Zinchenko, Laporte, Ferra Torres, Mendy, Fernandinho, Eric Garcia