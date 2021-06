Quante colpe ha Pirlo? Del Piero: "Parlerei più che altro di difficoltà di tutta la Juventus"

vedi letture

Quante colpe ha Pirlo negli insuccessi della Juventus? A rispondere alla domanda, nell'intervista al Corriere della Sera, è Alessandro Del Piero: "Parlare di colpe non mi pare giusto per Andrea, e a dire il vero per qualsiasi allenatore, non esiste una stagione al di sotto delle attese da imputare a un solo componente. Non parlerei di difficoltà di Pirlo, parlerei di difficoltà della Juve".