Quanto incide Mertens nel Napoli? Media punti più che doppia

Trenta punti in quattordici partite. Il ruolino del Napoli con Dries Mertens è molto differente rispetto a quello senza il belga. Dieci vittorie in campionato, quattro sconfitte, nessun pareggio, come del resto ha abituato Gennaro Gattuso: un solo segno x, finora, dopo ventitré gare. Senza Mertens però il bilancio è molto differente, con quattro vittorie in nove gare, come a segnare una differenza evidente.

SENZA OSIMHEN - Di fatto il Napoli ha dovuto fare a meno della sua coppia gol, almeno nelle idee del 4-2-3-1 di Gattuso visto contro l’Atalanta all’andata, e sarebbe quindi in una stagione sub-judice, senza il giusto parametro della forza dell’intera squadra. Fuori dalla Coppa Italia, out dall’Europa League, l’unico obiettivo rimasto per la squadra di Gattuso è la qualificazione in Champions League tramite i primi quattro posti del campionato. Visto quanto corre l’Inter, considerando la Juventus come una favorita d’obbligo per almeno un piazzamento, il Napoli rischia di fare la corsa su Milan, Atalanta e le altre che, in questo momento, attraversano un periodo migliore.

CINQUE GOL - Finora Mertens è stato importante sia in fase realizzativa, con un gol ogni tre partite quando non impiegato da centravanti, che in quella di assist man, con sei passaggi gol. La realtà è che dal 16 dicembre - sconfitta per 1-0 contro l’Inter - a ora Mertens ha giocato solamente una sfida, contro il Benevento, risolvendola con il suo gol. Un’arma non di poco conto per l’arco di Gattuso, costretto a vincere per non finire in discussione (prima del tempo).