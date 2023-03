Questo Napoli a confronto con quello dei 91 punti di Sarri: dopo 24 turni ha 2 punti in più

vedi letture

Nel giorno di Napoli-Lazio, un confronto tra il Napoli di Spalletti e quello che con Sarri arrivò secondo con 91 punti

"Questo Napoli fa impressione per quanto è forte. Forse rispetto al mio ha più fisicità e una rosa più profonda". Così Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, si è espresso lunedì scorso dopo il successo contro la Sampdoria. Frasi rilasciate in vista della gara di questa sera, con la Lazio che sfiderà al Maradona il Napoli di Spalletti nel primo anticipo della 25esima giornata di Serie A, un turno che potrebbe avvicinare ulteriormente i partenopei al terzo Scudetto della loro storia.

Quando i competitor fanno la differenza

Sarà una impresa che non riuscì cinque anni fa al Napoli di Sarri, nonostante una stagione che non fu - almeno fino a questo momento - troppo diversa rispetto a quella attuale. Nel 2017/18 il Napoli dopo 24 giornate era primo con 63 punti, mentre quello attuale lo è con 65. A fare la differenza sono evidentemente le rivali: allora la Juventus era indietro di due sole lunghezze e alla fine vinse lo Scudetto conquistato 95 punti. Oggi, invece, il Napoli è a +18 sulle milanesi seconde in classifica. Anche i numeri erano grossomodo simili. Esattamente identico il numero di gol subiti dopo 24 giornate di Serie A: 15. Mentre il Napoli di Spalletti ha fin qui realizzato qualche gol in più: 58 contro 54.