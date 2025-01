TMW Qui Milan: Chukwueze è tornato ad allenarsi in gruppo. A parte Thiaw e Loftus-Cheek

vedi letture

Sono arrivate buone notizie da Milanello in questa giornata per Sergio Conceicao, che recupera un giocatore infortunato in vista della sfida di domenica alle 12.30 a San Siro contro il Parma: Samuel Chukwueze è tornato infatti ad allenarsi in gruppo. L'attaccante nigeriano si era infortunato nell'ultima gara dei rossoneri del 2024 contro la Roma quando ha rimediato una lesione del bicipite femorale sinistro. L'ex Villarreal ha ora risolto il suo problema muscolare e domenica contro il Parma sarà quindi tra i convocati di Sergio Conceiçao. Per quanto riguarda invece Malick Thiaw e Ruben Loftus-Cheek, entrambi hanno lavorato a parte.

Questa la lista dei giocatori attualmente infortunati ed indisponibili del Milan in vista della sfida di Serie A di domenica contro il Parma.

Alessandro Florenzi: rottura legamento crociato e menisco laterale. Ritorno previsto nel 2025 inoltrato.

Ruben Loftus-Cheek: ricaduta sul problema al flessore della coscia destra.

Thiaw: lesione al bicipite femorale sinistro.

Emerson Royal: lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro. Il brasiliano starà fuori a lungo, dai due ai tre mesi.

Come arriva il Milan

Dopo la fondamentale vittoria in Champions League, il Milan punta a risalire la classifica anche in campionato. Per farlo, Conceicao punterà sul recuperato Pulisic e sui rientri dal primo minuto di Morata e Tomori. In porta confermato Maignan. In difesa, oltre all’inglese, giocheranno Gabbia, Theo Hernandez e Calabria, al posto dell’infortunato Royal e in attesa di Walker. A centrocampo Fofana e Reijnders con Musah, favorito su Bennacer. Davanti, oltre a Pulisic, Leao e Morata. Recuperati per la panchina Okafor e Chukwueze.

Come arriva il Parma

Il Parma arriva alla sfida di San Siro contro il Milan al termine di una settimana molto movimentata. Il mercato ha regalato a Pecchia Djuric e Ondrejka, mentre in società Krause ha deciso di lanciare un segnale forte, annunciando l’arrivo di Cherubini come nuovo amministratore delegato. La classifica impone ai crociati di tornare a far punti e cercare l’impresa in casa del Milan. Pecchia conferma la difesa di Venezia, con Vogliacco e Valenti davanti a Suzuki, a destra Delprato e a sinistra Valeri. A centrocampo sono certi del posto Hernani e Sohm, mentre è ballottaggio aperto per la terza maglia da titolare: potrebbe toccare ancora a Keita, ma attenzione anche a Camara ed Haj Mohamed. Dovrebbe andare nuovamente in panchina Dennis Man, il cui futuro è ancora da definire: a destra dovrebbe toccare quindi a Cancellieri, mentre a sinistra si va verso la conferma di Mihaila. In attacco Bonny punta una maglia da titolare, nonostante un inizio di anno deludente, mentre partono dalla panchina i nuovi acquisti Djuric e Ondrejka.