Rabiot col braccio, Vlahovic col cucchiaio: Fiorentina avanti dal dischetto, 1-0 sulla Juve

Fiorentina in vantaggio al Franchi sulla Juventus. Il gol dell’1-0 arriva su calcio di rigore assegnato al 27’. A segnarlo, Dusan Vlahovic, che si concede il lusso del cucchiaio per spiazzare Wojciech Szczesny. A procurarlo, Adrien Rabiot: braccio destro molto alto del centrocampista bianconero su cross da sinistra di Caceres. Inizialmente Massa non aveva concesso il penalty, poi richiamato al monitor dal VAR ha cambiato la propria decisione iniziale, nonostante le proteste della panchina bianconera per una presunta spinta dello stesso centravanti serbo sul francese. Gol numero 17 in questo campionato per l'attaccante classe 2000.