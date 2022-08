Rabiot-Man United non si farà. Dall'Inghilterra: "Le richieste della madre sono oscene"

Arrivano ulteriori conferme sull'affare saltato Rabiot-Manchester United, direttamente dall'Inghilterra. Il Manchester Evening News fa sapere che le ragioni sono dovute alle richieste della madre del centrocampista, Veronique, ritenute "oscene". Non sono state rivelate le cifre richieste, tuttavia il media inglese specifica come proprio mamma Rabiot fosse ritenuto sin dall'inizio l'ostacolo principale per la buona riuscita della trattativa. I red devils, dopo aver incassato in precedenza il "no" di Frenkie de Jong, a questo punto vireranno su un altro profilo.