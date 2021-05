Raddoppia la Sampdoria, barcolla la Roma: 2-0 blucerchiato firmato da Jankto al 65'

Raddoppia la Sampdoria al 65', portandosi in vantaggio per 2-0 nei confronti di una Roma che in campionato appare sempre più in difficoltà. Tocco filtrante di Verre, che manda Jankto a tutta velocità in area di rigore: il ceco arriva davanti a Fuzato e lo trafigge. Check del VAR che però convalida la rete, visto che Jankto è tenuto in gioco da Smalling.