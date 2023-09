Rafa supermaxieroe: l'eroe che ha i superpoteri e non sempre sa come usarli

vedi letture

Chi ha raggiunto gli "anta" certamente conoscerà la Serie TV "Ralph supermaxieroe". La storia parla di un insegnante che incontra degli alieni che lo dotano di una tuta che gli dà i superpoteri. Ralph tuttavia perderà il libretto d'istruzioni forniti col costume e diventerà un supereroe imbranato, che dovrà procedere ogni volta per tentativi per saperli usare correttamente.

In tutto questo rivediamo Rafael Leao. La prestazione contro il Newcastle ha mostrato il meglio e soprattutto il peggio del campione portoghese, che se da una parte si è guadagnato il premio MVP dalla UEFA per aver messo in costante apprensione i difensori avversari, dall'altra parte è il principale responsabile della mancata vittoria del Milan. L'errore nel primo tempo dove si porta via due difensori, poi da due passi inciampa nel tentativo di colpire di tacco sembra quasi un auto-sabotaggio.

Stefano Pioli, dopo la gara d'esordio contro il Bologna, aveva parlato di Leao dotato di "superpoteri". Lo ha ribadito in conferenza stampa post-Newcastle, non utilizzando lo stesso termine ma evidenziando che le abilità del portoghese sono quelle che fanno impazzire gli amanti del calcio. Serve però che Leao le usi proma di tutto per il bene della squadra. E dopo lo slalom a liberarsi degli avversari sarebbe bastato che "spaccasse la porta", come si augurava il tecnico. Un errore di leziosità contro il Newcastle è il gesto che ci fa capire che manca ancora quello step per farlo diventare un fuoriclasse. I passi da gigante in questi anni ci sono stati, basti pensare che qualche anno fa persino Zlatan Ibrahimovic si stava arrendendo con lui: "Non riuscivo a stimolarlo". Poi ha capito da solo cosa fare.