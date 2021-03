Raiola: “Ferguson non credeva in Pogba. Che complimento quando mi ha criticato”

Intervistato da The Athletic, Mino Raiola è tornato sull’addio di Paul Pogba al Manchester United a 18 anni, dovuto anche alla scarsa fiducia di Sir Alex: “Quando Ferguson mi ha criticato, è stato il mio più grande complimento che ho ricevuto nella mia vita. Lui era abituato ad avere intorno solo gente che gli dice sissignore. Tutto quello che posso dire è che, dopo che Ferguson ha lasciato lo United, i proprietari (i Glazers, ndr), durante la trattativa per ricomprare Pogba, mi hanno detto che avevo ragione. Io non volevo portarlo via, ma Ferguson non credeva in lui”.