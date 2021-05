Raiola: "Il Real Madrid può permettersi l'acquisto di Haaland. Può giocare insieme a Mbappè"

Il quotidiano spagnolo AS ha intervistato Mino Raiola. L'agente ha risposto alle domande riguardo al futuro di Erling Braut Haaland, nuova stella del calcio mondiale destinata e infiammare il mercato estivo:

Come è davvero Haaland?

"Come tutte le stelle, il calcio viene prima e poi tutto il resto. Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic hanno fatto del calcio il centro della loro vita. Haaland non sa quali sono i ristoranti a Dortmund, studia molto come migliorare, si allena duramente. Alla fine, i grandi campioni, per me, sono le persone più semplici".

Haaland ha detto dove vuole giocare il prossimo anno?

"No, e non mi interessa adesso. Deve dirmelo quando è tutto chiaro così io posso fare un progetto. Quello che sappiamo oggi è che la dirigenza del Borussia Dortmund ha parlato molto seriamente con noi e ci ha ribadito che non hanno nessuna intenzione di venderlo".

Non vogliono venderlo quest'estata?

"Questo è quello che hanno detto. Vedremo se quel desiderio resiste fino al 1° settembre"

Tutto passa dalla qualificazione in Champions del Borussia Dortmund?

"Questo lo dite voi. Possiamo immaginare tante cose. Oggi la posizione ufficiale del Dortmund è questa, ma io ho un'altra posizione. Se si presenta una buona opportunità che faccia tutti contenti, la metteremo sul tavolo".

Come trovare il momento giusto per cambiare squadra?

"Nessuno lo sa. Restare è un rischio, andarsene anche".

C'è qualcosa di firmato per facilitare la partenza di Haaland nel 2022?

"Nella mia agenzia ci sono regole come quelle di uno studio legale. Se un calciatore vuole parlare di certe cose è libero i farlo, io non posso e non voglio. Anche perché non è importante".

Non è importante?

"La volontà di un giocatore è più importante della clausole. Ibra non aveva clausole, neanche Pogba"

Haaland è più adatto alla Premier o alla Liga?

"Haaland è interessato solo a due cose. Segnare gol, perché ha quell'ossessione positiva come Cristiano Ronaldo o Ibra, e vincere titoli. Sceglierà ovviamente una soluzione che gli permetta di fare entrambe le cose. Quando arrivano grandi club com Barcellona e Real Madrid è molto difficile dire no. Il PSG sta entrando in questo gruppo di grandi squadra, il City sta cercando di arrivarci, la Juve c'è sempre stata. Anche il campionato che giocano dove giocano è importante: il PSG gioca nel peggior campionato fra quelli maggiori. La Bundesliga è più attraente, ma vince sempre il Bayern. In Spagna ci sono tre candidate al titolo".

Il Real Madrid può permettersi Haaland?

"Non lo so, non ho studiato le loro finanze, ma penso di sì. Penso che tutti possano permetterselo. Ma la domanda è un'altra: il Madrid può permettersi di non comprare Haaland? E il Barça?"

Il Barcellona è in grosse difficoltà economiche

"È complicato ma non impossibile. Questo è il lavoro che devono fare i vertici di un club. Vale sia per le squadre che per i giocatori: passa un treno e devi farti la domanda: lo prendi o non lo prendi?"

Il Real Madrid sembra più interessato a Mbappé

" Mbappé ha un altro anno di contratto. Il PSG può fare due cose. O resta fino alla scadenza, come ha fatto il Borussia con Lewandowski anni fa, che è una posizione molto coraggiosa, oppure può venderlo ora. Dipende dalla società, dal calciatore"

Il futuro di Haaland al Real Madrid dipende da Mbappé?

"Il futuro di un calciatore non dipende mai da un altro calciatore. Dipende da se stesso. Nei grandi club possono convivere grandi campioni come Messi, Nerymar e Ronaldinho. Non vedo perché Haaland non possa giocare insieme a Mbappè. evi sapere che nei grandi club possono convivere Messi e Neymar, o Ronaldinho con altri grandi. Se Haaland può stare con o senza Mbappé… I grandi calciatori stanno sempre insieme.

Haaland è pronto per una grande squadra?

"Lo ha dimostrato. Devi lasciare parlare il mercato".

E il mercato cosa dice?

"Che è pronto".

Quante grandi squadre hanno chiamato per Haaland?

"Tutti i grandi club lo vogliono".

Haaland andrà dove verrà pagato di più?

"No, no ... Il mio lavoro è massimizzare il ritorno finanziario del giocatore, ma deve esserci un progetto importante. Non puoi comprare un calciatore così senza avere un'idea o un progetto per il futuro. In questo, il Real Madrid e il nuovo Barcellona sono cambiati molto. Hanno spesso comprato giocatori per poi farli partire dopo poco tempo".

Il Real Madrid è in un momento cruciale, deve ricostruire la squadra

"Ed è fondamentale scegliere bene. Il cambiamento del Real deve durare 10 anni ed è per questo che Haaland è importante, perché è molto giovane, ma allo stesso tempo ha già l'esperenzia di un top player. È lo stesso discorso per Mbappé. Ora hai l'opportunità di acquistarli per i prossimi dieci anni. Questo è successo con Cristiano o Messi. Quando sono in una grande squadra, non li lasciano andare.

Cosa attira di più Haaland?

"Essendo scandinavo, ha sempre avuto Ibra come esempio. Zlatan ha fatto grandi cose per i paesi nordici. Non ci sono stelle lì perché il paese stesso non le accetta. Sono tutti gentili e tranquilli. Non puoi andare con una Ferrari a Molmoe. Zlatan ha insegnati alle persone che puoi essere quello che vuoi ed è quello che ha imparato Haaland. Saper di poter essere quello che vuole".