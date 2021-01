Ranieri chiede alla Samp di riscattarsi dopo il ko con lo Spezia: "Grande acquisto Torregrossa"

Operazione riscatto. L'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro l'Udinese ha chiesto ai suoi una reazione d'orgoglio dopo il ko contro lo Spezia. "Dopo la sconfitta contro lo Spezia vogliamo dare una risposta positiva a tutti, al pubblico, al presidente e a noi stessi - ha detto -. Le risposte dobbiamo cercarle dentro di noi, lo Spezia è stato superiore sotto l'aspetto della volontà e della determinazione. Ho visto la mia squadra perdere tante seconde palle e questo è un errore di concentrazione e determinazione. Ora dobbiamo smettere di parlare e dare risposte sul campo. Evidentemente contro le big i ragazzi trovano più facilmente la voglia di fare bene, la determinazione. Questo è un campionato molto particolare per quanto ci siamo detti".

Ranieri ha poi parlato dell'Udinese e dell'ultimo arrivato, Ernesto Torregrossa: "L'Udinese non ha la classifica che merita, è una squadra molto compatta che gioca bene, in contropiede e sa quello che vuole. Torregrossa è un acquisto importantissimo per noi, ancora non è a livello nostro perché non ha fatto preparazione ma ha solo giocato. Verrà in panchina, sarà pronto magari nel corso della partita ma non è ancora a livello degli altri. Può legarsi bene con tutti gli altri, è intelligente, tecnico e caparbio. Si può sposare bene con tutte le nostre punte.

Emergenza difesa. Anche di questo ha parlato Ranieri alla vigilia di Sampdoria-Udinese: "In questo momento abbiamo difficoltà oggettive in difesa. In attacco abbiamo contropiedisti, chi sa giocare palla a terra e ora anche chi riesce a tenere su la squadra, mentre in difesa dobbiamo fare di necessità virtù. Ma ora dobbiamo solo pensare a giocare e a far vedere chi siamo".