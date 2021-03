Ranieri: "Resto dubbioso sul 2-2, ma il VAR non ha evidenziato l'eventuale fallo di mano"

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni della società per analizzare il pareggio ottenuto col Cagliari: "Nel primo tempo abbiamo trovato delle difficoltà. È stato un peccato prendere gol su fallo laterale, mettevano sempre la palla sul giocatore più lontano. Nel secondo tempo abbiamo reagito, ho la fortuna di avere giocatori intelligenti che sanno interpretare più moduli. Ho messo Ramirez per schermare Duncan, è entrato subito nel vivo della partita. Gabbiadini sta recuperando, ha fatto un gran gol. Loro hanno avuto delle occasioni in contropiede, ma abbiamo spinto tanto per recuperare la partita. Abbiamo preso gol all’ultimo secondo, stavamo pregustando i tre punti. Resta il dubbio, non si sa Pavoletti possa aver sfiorato il pallone con la mano, ma il VAR non lo ha evidenziato, bisogna accettare il risultato. Non siamo all’altezza del girone d’andata, ma la squadra ha voglia, lotta e corre. Sono fiducioso".