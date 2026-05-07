Ranking UEFA, Inghilterra e Spagna avranno almeno 5 squadre in Champions nel '26-'27

Il Rayo Vallecano ha conquistato la finale di Conference League e ha permesso, nonostante il passaggio all'ultimo atto di Europa League del Friburgo, alla Spagna di avere 5 squadre in Champions la prossima stagione. Il Ranking UEFA annuale per club ha infatti decretato quali saranno i due campionati a beneficiare del vantaggio, ovvero la Premier League e LaLiga. Di seguito tutti i dettagli:

1. Inghilterra 28.125 (3 squadre su 9 ancora in corsa)

2. Spagna 22.093 (Una squadra su 8 ancora in corsa)

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3. Germania 21.785 (Una squadra su 7 ancora in corsa)

4. Portogallo 20.500 (Nessuna squadra su 5 ancora in corsa)

5. Italia 19.000 (Nessuna squadra su 7 ancora in corsa)

6. Francia 18.178 (Una squadra su 7 ancora in corsa)

7. Polonia 15.750 (Nessuna squadra su 4 ancora in corsa)

8. Grecia 14.200 (Nessuna squadra su 5 ancora in corsa)