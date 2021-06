Raspadori snobba il mercato: "Cose che non ritengo importanti ora che vivo un sogno"

Giacomo Raspadori non è distratto dal mercato. Anzi. In questo momento, da Coverciano, dove parla in conferenza stampa, racconta il suo punto di vista sulle sirene che definisce 'cose non importanti'. "Sono cose che non ritengo importanti. Mi vivo questo sogno al meglio. Cerco di dare il mio contributo, quel che verrà lo vedremo più avanti, sono contento di fare quel che sto facendo".