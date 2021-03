Real Madrid, Zidane: "Non abbiamo concesso occasioni all'Atalanta. Felice per Vinicius"

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha commentato ai microfoni di Movistar il successo casalingo contro l'Atalanta: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una grande partita dall'inizio alla fine contro una squadra che ti fa spendere molto fisicamente. Dovevamo difendere bene e far bene quando noi avevamo la palla. Posso dire che è stata una partita completa. L'Atalanta? Alla fine credo che non abbiano avuto occasioni: una chance per Zapata, una sola. Loro in genere creano tante occasioni da rete ma stasera non le abbiamo viste. Abbiamo fatto delle belle giocate. Vinicius? Sono contento per lui perché ha procurato il rigore. Con la velocità che ha, sappiamo che può mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Era molto importante".