Reijnders piace a Man City e Barcellona, ma il Milan vuole blindarlo: il piano per il rinnovo

Nell'ultima partita con il Monza il Milan è riuscito a trovare i tre punti grazie al gol decisivo di Tijjani Reijnders. Al rientro dalla squalifica il centrocampista olandese ha mostrato subito la sua importanza, certificando un avvio di stagione molto positivo, praticamente da trascinatore della formazione di Paulo Fonseca. Anche in Champions League l'ex AZ Alkmaar è risultato determinante, realizzando una doppietta contro il Club Brugge nella serata della prima vittoria europea della nuova era rossonera. Un momento di forma straordinario, dunque, che hanno richiamato l'interesse delle big.

Piano rinnovo

Alcune sirene, d’altronde, hanno già iniziato a suonare: l’olandese piace da tempo a Pep Guardiola per qualificare ancor di più la mediana del suo Manchester City, mentre il Barcellona lo sta seguendo dopo averlo tentato prima del trasferimento dall’AZ Alkmaar al Milan. Il Milan, comunque, non si farà trovare impreparato di fronte a offerte allettanti. Con entourage di Reijnders si è già iniziato a parlare in maniera decisa del rinnovo fino al 2030 con un aumento dello stipendio fino a quattro-cinque milioni annui. La volontà delle parti di continuare insieme c’è tutta. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Le ultime di formazione

Per quanto riguarda il resto della formazione, con Maignan in porta, nel 4-3-3 rossonero saranno Emerson Royal, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez a comporre la linea difensiva. A centrocampo Fofana e Reijnders con la novità Musah mezzala, in avanti Pulisic a destra e Leao a sinistra, in attacco Morata. Gli undici sono dunque definiti.