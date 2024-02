TMW Retroscena Pogba, ha lasciato Torino dieci giorni fa e ha anche disdetto casa

vedi letture

Sentenza durissima quella arrivata quest'oggi per Paul Pogba. Il Tribunale nazionale antidoping ha squalificato per quattro anni il centrocampista francese accogliendo così integralmente le richieste della Procura Antidoping che aveva chiesto questa sanzione per il centrocampista francese risultato positivo al test antidoping dopo Udinese-Juventus del 20 agosto per aver assunto il Dhea, ovvero il pentadeidroepiandrosterone che è un ormone precursore del testosterone.

Ricevuto il dispositivo, Paul Pogba ha annunciato ricorso al TAS e l'ha fatto con un messaggio pubblicato sui suoi canali social: "Oggi - ha scritto il calciatore francese - sono stato informato della decisione del Tribunale Nazionale Antidoping e ritengo che la sentenza sia errata. Sono triste, scioccato e con il cuore spezzato. Tutto quello che ho costruito nella mia carriera da giocatore professionista mi è stato tolto. Quando sarò libero da restrizioni legali l'intera storia sarà chiara, ma non ho mai preso consapevolmente o deliberatamente integratori che violano le normative antidoping. Da atleta professionista non farei mai nulla per migliorare le mie prestazioni utilizzando sostanze vietate e non ho mai mancato di rispetto o imbrogliato altri atleti e tifosi di nessuna delle squadre per cui ho giocato o contro. In conseguenza della decisione annunciata oggi farò ricorso davanti al Tribunale arbitrale per lo sport".

Negli scorsi giorni Pogba aveva già lasciato Torino. Dieci giorni fa, infatti, il centrocampista francese ha lasciato il capoluogo piemontese. Non solo: ha anche disdetto il contratto dell'affitto della villa in cui viveva, la stessa in cui alloggiava Cristiano Ronaldo quando vestiva la casacca bianconera.