Rezaei racconta Taremi: "Assomiglia a Sheva. Vedrete quanti gol farà con Lautaro"

Con un passato da difensore con Perugia, Messina e Livorno ad inizio anni 2000 e un presente da vice ct dell'Iran, Rahman Rezaei ha scelto le colonne di Tuttosport per analizzare il colpo dell'estate interista per l'attacco: Mehdi Taremi.

"È molto bravo, un leader vero - racconta -. Capace di tenere il gruppo, sta sempre vicino a tutti i suoi compagni di squadra. Avrebbe potuto fare un salto importante prima dei 31-32 anni. Ha fatto molto bene al Porto, ma avrebbe già potuto dire la sua in Italia. Pazienza, lo farà adesso con i nerazzurri. Parliamo di un giocatore che si muove tantissimo in campo, avanti, sinistra, destra, torna indietro. Marcare uno come lui è difficile. Inzaghi potrà schierarlo in qualsiasi posizione dell’attacco. E volendo anche come mezzapunta. Sicuramente farà molto bene all’Inter".

Sul paragone con uno degli avversari affrontati nei sei anni vissuti in Italia (dal 2000 al 2006), poi, Rezaei spiega: "Lui ha diverse caratteristiche. Un mix di velocità, qualità tecnica, forza di testa. Potrebbe assomigliare a Shevchenko secondo me".

Infine su quale compagno d'attacco si può adattare meglio a Taremi fra Lauraro Martinez e Marcus Thuram afferma: "Con Lautaro faranno benissimo. L’argentino tiene bene la palla, fa salire la squadra, mentre i movimenti di Taremi possono servire a tutta la squadra. Vedrà quante palle Martinez servirà a Taremi per farlo segnare"