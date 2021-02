"Rigore difficile da digerire. Champions il nostro scudetto". Rivedi Inzaghi sopo il ko con l'Inter

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato dopo il ko contro l'Inter. Rivedi il video con le parole dell'allenatore biancoceleste: "Il rigore ha indirizzato la gara ed è difficile da digerire. Poi una volta riaperta dovevamo essere un po' più attenti, il gol del 3-1 ci ha tagliato le gambe. L'Inter si è difesa in 11 negli ultimi 30 metri, non era facile trovare spazi. La qualificazione in Champions sarebbe il nostro scudetto. Non sarà facile ma lotteremo fino alla fine".