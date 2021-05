Ripartire non sarà semplice, ma l'Atalanta deve crederci. Gasp a caccia di un altro record

Non è mai semplice ripartire da zero e pensare a un nuovo traguardo. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini tornerà oggi in campo per preparare al meglio l'ultimo impegno di campionato contro il Milan. I rossoneri si giocano la Champions, obiettivo già raggiunto da De Roon e compagni: un eventuale ko degli orobici, inoltre, potrebbe condannare i bianconeri a rimanere fuori dall'Europa che conta. Ma il Gasp non vuole assolutamente pensare a calcoli strani e al di fuori di ogni logica: dopo una batosta simile c'è soltanto un modo per poter tornare a sorridere, quello di vincere e ottenere un secondo posto storico. Il tecnico dei nerazzurri vorrà ripartire da capo e pensare subito alla prossima sfida, il piazzamento potrebbe dare un'ulteriore spinta in vista della prossima stagione.

A UN PASSO DAL RECORD - Dopo due campionati in terza posizione, Gasperini cercherà di migliorare ancor di più il piazzamento dello scorso anno. Nella sfida decisiva contro l'Inter ci fu la sconfitta al termine di una stagione incredibile, quest'anno l'allenatore di Grugliasco cercherà di raggiungere comunque un secondo posto importantissimo per il club. La mancanza di un trofeo può pesare, soprattutto per come è arrivata la sconfitta in finale. I nerazzurri però devono analizzare la sconfitta e ripartire immediatamente. La squadra si allenerà nel pomeriggio dopo una giornata di riposo, poi ci sarà l'ultima seduta nella giornata di domani e la rifinitura mattutina prima della gara del Gewiss Stadium. Gli ultimi 90' di fuoco dove ci si gioca tutto. La Champions è già arrivata, ma non per il Milan. L'Atalanta giocherà con la mente sgombra, ma soprattutto con la voglia di cancellare la sfida di mercoledì contro i bianconeri. E per farlo servirà una vittoria convincente in un altro big match.