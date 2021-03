Riserva alla Juve, sempre convocato in Nazionale: perché Bernardeschi andrà all’Europeo

Esterno, centrocampista, ora anche terzino. Il segreto di Federico Bernardeschi risiede lì, nella sua capacità di coprire tanti ruoli. Dove lo metti sta, e anche meglio di quanta voglia la vulgata, pur se non ha fatto quel salto di qualità che ci si attendeva nel passaggio da Firenze a Torino. È la duttilità, a conti fatti, il miglior pregio di un calciatore che in quattro stagioni non è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare nella Juventus, ma che finora è stato un punto fisso delle convocazioni di Roberto Mancini. Il ct lo ha quasi sempre chiamato, e molto spesso anche schierato in campo. Con buoni risultati, se per esempio si considera che il suo bottino col Mancio è di quattro gol in quattordici presenze azzurre. Mica male, per uno che a Torino ha segnato dieci reti in oltre centoquaranta presenze. E che, per il suo non essere indispensabile alla Juve ma spesso presente in nazionale, fa discutere, soprattutto i tifosi delle altre squadre: è giusto assicurargli un posto nei 23?

Quasi sicuramente Bernardeschi andrà all’Europeo. Mancini non sembra aver grossi dubbi al riguardo. In una nazionale che non ha grandissimi blocchi di riferimento (la Juve, comunque la più rappresentata, porterà al massimo quattro giocatori), l’aver fatto parte del gruppo da sempre è un valore aggiunto. Così come quello di giocare in una grande del nostro campionato: Bernardeschi arriverà a Euro2020 con meno partite da titolare di molti suoi compagni di nazionale, ma con un’esperienza comunque molto superiore nelle partite internazionali al resto della banda. Sta facendo meno bene di altri colleghi, su tutti Politano a cui non è bastato neanche andare in doppia cifra stagionale per rientrare nei 38 dell’ultimo giro di chiamate (e questo è un altro discorso, un’esclusione tutta da capire). Ma anche in questo dualismo si torna lì: Bernardeschi può dare manforte in attacco, a centrocampo, in difesa. Non sarà il migliore in nessuno di questi ruoli, ma può coprirli tutti. In un torneo servono anche i jolly.