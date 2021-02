Rivaldo: "Non mi sorprende l'arrivo di Man al Parma. Il calcio rumeno è in grande sviluppo"

In un'intervista ai microfoni di Betfair, l'ex attaccante Rivaldo ha parlato del trasferimento di Dennis Man al Parma e dei possibili sviluppi del calcio rumeno. Queste le sue parole: "Il trasferimento di Dennis Man non è una sorpresa per me. Da quando Rivaldinho (figlio di Rivaldo, ndr) ha giocato in Romania, ho visto che molti club sviluppano molto bene i loro giocatori nelle accademie. Questo sviluppo genera tali trasferimenti di giovani di talento e sono sicuro che è un trend che proseguirà. Il calcio rumeno si sta sviluppando rapidamente, e con questo approccio le accademie promuovono nuovi giocatori. Alcuni di loro raggiungono campionati come Italia o Spagna, e da lì possono imparare e svilupparsi ulteriormente. Penso che tra 4-5 anni potrebbero giocare i Mondiali, dove potrebbero avere ulteriori evoluzioni".