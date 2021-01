Rivedi Fonseca alla vigilia dello Spezia: "Squadra contro? Io non mi arrendo"

La gara con lo Spezia di domani per la Roma, e soprattutto per Paulo Fonseca, rischia di essere decisiva per la panchina del tecnico portoghese. Queste le parole del tecnico in conferenza: "Io ho sempre sentito l'appoggio del presidente, in tutto questo tempo che sono qui. Anche oggi abbiamo parlato e ho sentito di nuovo il suo appoggio. Per me non è una questione. Sono qui da un anno e mezzo, so come funzionano le cose. Quando perdiamo tanti cercano di fare il male della Roma, io non voglio contribuire a questa speculazione. Dimissioni? Questo è un progetto nuovo, con un presidente nuovo. Ci possono essere delle difficoltà, dobbiamo crescere con queste difficoltà. Non sono il tipo di persona che si arrende". Riascolta le parole del tecnico giallorosso.