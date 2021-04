Rivedi Guardiola dopo il 2-1 di Dortmund: "Che sollievo la prima semifinale col City"

Prima semifinale di Champions col Manchester City per Pep Guardiola, che a Sky commenta così il successo sul Dortmund: “Da questa competizione giudicano il lavoro di un anno. È un po’ ingiusto, perché in campionato si gioca ogni tre giorni e ci sono state tante coppe. Siamo stati brillantissimi, ma è veramente un sollievo andare in semifinale per la prima volta”.

In calce il video con tutte le parole di Guardiola.