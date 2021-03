Rivedi Ricci alla prima conferenza in Nazionale: "Grande emozione, ringrazio Italiano"

Matteo Ricci, centrocampista dello Spezia e della Nazionale italiana, è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa da Coverciano, dove ha parlato al fianco di Toloi: "Italiano è stato fondamentale per me, mi ha permesso di mettermi in mostra e di essere convocato da Mancini, gli sarò sempre grato anche per i consigli che mi dà. E' stata un'emozione incredibile venire a Coverciano ed essere insieme ai migliori giocatori italiani. E' un onore, sono qui per imparare". Rivedi un estratto della conferenza stampa di Matteo Ricci.