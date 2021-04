Rivedi ten Hag alla vigilia della Roma: "Dovremo essere bravi a portare a casa il risultato"

In una intervista con Sky Sport l'allenatore dell'Ajax Erik ten Hag parla così alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma: "Credo proprio che noi siamo in ottima forma. Siamo fiduciosi, la squadra è cresciuta ed è migliorata molto. Questo è motivo di soddisfazione per noi. Ma contro la Roma sarà difficile e dovremo essere veramente bravi per portare a casa un risultato positivo".

Fonseca: "È un allenatore fantastico, offensivo. Non vuole solamente vincere, ma vuole anche imporsi in un certo modo e questa cosa mi piace molto. Così come mi piace il suo modo di vedere il calcio e la voglia che ha di far divertire il pubblico".