Rivelazione Yeremi Pino per il Villarreal: l'esterno che ha polverizzato tutti i record

Yeremy Pino è già qualcosa in più di una rivelazione, avendo peraltro già assaporato la nazionale dei grandi, ma è comunque il giovane talento più in voga in casa Villarreal, con gli spagnoli che punteranno anche su di lui per provare a eliminare la Juventus agli ottavi di finale di Champions League. Esterno offensivo veloce e tecnico, non molto prestante fisicamente, ha già polverizzato tutti i record di precocità del Submarino Amarillo. In questa stagione non ha, finora, sempre inciso come Emery vorrebbe. Ma sono tutti convinti che ne abbia i numeri. E lo abbiamo visto anche nella semifinale di Conference League, quando con la maglia della Nazionale spagnola ha messo in seria difficoltà la difesa dell'Italia.