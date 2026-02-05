Della Rocca in scadenza con la Roma, ci prova il Las Palmas: la situazione

Il Las Palmas è piombato su Mattia Della Rocca. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club spagnolo ha sondato la disponibilità al trasferimento del centrocampista offensivo del classe 2006, il cui contratto con la Roma scadrà in estate. Da capire nei prossimi mesi se ci saranno ulteriori sviluppi o se la società delle Isole Canarie invece si fermerà a semplici contatti esplorativi.

Il 20enne, che ha giocato pure 23 minuti in Europa League con Gian Piero Gasperini, vanta 47 presenze e 11 gol con l'Under 19, 36 gettoni e 10 reti con l'Under 18 e 27 match e 13 centri con l'Under 17. Nel suo palmares annovera un campionato italiano Under 17. I giallorossi hanno ancora tempo per convincere il fantasista a rinnovare, ma senza un'intesa la sua partenza appare inevitabile.