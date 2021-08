Roma, Abraham su Mourinho: "Averlo come allenatore è stimolante. Non vedo l'ora di iniziare"

Nella sua prima intervista ai canali ufficiali della Roma, Tammy Abraham ha parlato anche di Jose Mourinho: "Fortunatamente ho fatto alcuni allenamenti con lui in passato, anche se non ho mai giocato in prima squadra con lui al Chelsea. Lo conosco. Ha vinto grandi tornei e ha allenato alcuni dei migliori calciatori al mondo. Averlo come allenatore è stimolante, non vedo l'ora di iniziare".