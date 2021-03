Roma, addio agli over 30 a fine stagione: conferme solo per Smalling e Mkhitaryan

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma proverà in estate a liberarsi di tutti i calciatori che hanno già superato i 30 anni tranne Smalling e Mkhitaryan. In uscita la lista è lunghissima e parte da Mirante, a cui era stato promesso un rinnovo che probabilmente non arriverà, fino a Dzeko, anche se per il bosniaco i giochi restano aperti in attesa di conoscerei il nome del nuovo allenatore. Nel mezzo anche tanti calciatori già ai margini come Juan Jesus, Bruno Peres, Santon, Fazio e Pastore. Anche Pedro, rischia di dover salutare dopo un solo anno di permanenza.