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Roma al lavoro: Soulé in gruppo. Vistosa fasciatura al polpaccio per Hermoso
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In attesa del rientro dei vari nazionali, la Roma continua il suo lavoro a Trigoria. Matias Soulé ha continuato il suo lavoro in gruppo, mentre Mario Hermoso ha lavorato con una vistosa fasciatura al polpaccio sinistro.
Aggregati anche i seguenti calciatori della formazione Primavera: Seck, Della Rocca, Panico, Zinni, Bah e Arduini.
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