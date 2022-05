Roma, amichevole con il Tottenham il 30 luglio. Pinto: "Sarà una tappa importante"

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Roma ha reso noto che nel mese di luglio sarà ad Haifa per giocare contro il Tottenham nella I-Tech Cup. La partita, che si terrà al Sammy Ofer Stadium, è in programma il 30 luglio. “La sfida con il Tottenham sarà una tappa importante nel percorso di preparazione alla nuova stagione”, ha affermato il General Manager dell’area sportiva dell’AS Roma, Tiago Pinto. “Giocare a Haifa, in Israele, rappresenterà inoltre un’esperienza di grande interesse per tutti noi e siamo impazienti di viverla”.