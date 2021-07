Roma, ancora dubbi per Dzeko ma intanto Mourinho rassicura il bosniaco

In casa Roma ci sono ancora dubbi sul futuro di Edin Dzeko ma ad oggi la sua permanenza in giallorosso sembra essere sempre più concreta. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ieri Mourinho gli ha parlato davanti allo staff tecnico, facendolo sentire importante e assicurandogli di contare su di lui. Certo, poi le strade del mercato sono infinite e se dovesse arrivare un’offerta importante la Roma potrebbe anche decidere di dirgli addio per liberarsi del suo maxi-ingaggio da 7,5 milioni di euro. Dire però addio a Dzeko vuol dire anche andarlo a sostituire adeguatamente e forse è anche per questo che Mou ha deciso di mostrargli fiducia: trovare uno meglio di Dzeko, in questo mercato qui non è facile.