Roma ancora su Bellanova, per convincere il Torino sarà giocata la carta Zalewski

Nei piani della Roma, scatenata sul mercato in entrata, soprattutto per regalare a mister De Rossi dalla trequarti in su, c'è ancora un posto per Raoul Bellanova (24 anni, nell'immagine dell'articolo).

Da tempo il laterale classe 2000 ex Inter e di proprietà del Torino è finito nella short list di mercato dei giallorossi, intenzionati a provare a superare le resistenze dei piemontesi a proposito di una possibile cessione di quello che lo scorso anno è stato uno dei migliori giocatori per rendimento nella rosa granata.

Per riuscire nel loro intento, dalla Capitale proveranno a inserire nella trattativa il cartellino di Nicola Zalewski (22 anni) nel tentativo di provare ad alleggerire un po' la valutazione di Bellanova. Da capire se al Torino apprezzano o siano d'accordo.