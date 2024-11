Roma, arriva l'Europa League: Ndicka assente alla rifinitura, individuale per Hermoso

Vigilia europea per la Roma, che domani alle 18.45 affronta l'Union Saint-Gilloise nella quarta giornata di Europa League. Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Ivan Juric i giallorossi sono scesi in campo a Trigoria per la rifinitura: assente all'allenamento Ndicka - riporta vocegiallorossa.it -, col difensore centrale che partirà comunque con la squadra verso Bruxelles. Allenamento individuale invece per Mario Hermoso

Le ultime in vista dell'Union Saint-Gilloise

Ci sono Dybala e Dovbyk, sottolinea Il Messaggero, con la Joya che punta a tornare titolare dopo la panchina a Verona. Con Ndicka out, chance per Hummels che potrà fare il suo esordio dal primo minuto. Hermoso punta a tornare col Bologna o dopo la pausa ma che certamente non ci sarà domani in Belgio. Ancora fuori Saelemaekers. In porta gioca Svilar che oggi parlerà in conferenza stampa alle 19 con Juric (su TMW la conferenza live). Scalpita Abdulhamid sulla destra, torna titolare El Shaarawy. Alle 16 la partenza per Bruxelles.