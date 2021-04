Roma, Atletico e Siviglia su Lacazette: l'Arsenal prende tempo e rimando tutto all'estate

L'Arsenal rimanda alla prossima estate il futuro di Alexandre Lacazette. In scadenza di contratto nel 2022, l'attaccante francese è stato accostato a Roma, Atletico Madrid e Siviglia già in vista dell'estate 2021, ma i Gunners hanno fatto sapere a tutte le parti in causa di non avere intenzione di prendere decisioni sul suo futuro almeno fino a fine stagione. A riportarlo è The Guardian.