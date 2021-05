Roma, big sotto esame: Mourinho verso la conferma di Dzeko, Smalling e Pedro

vedi letture

Non appena s'insedierà sulla panchina della Roma, José Mourinho sarà chiamato a fare delle scelte. Anche di mercato, ovviamente. Secondo La Gazzetta dello Sport, qualcuna ne ha già presa. Come, ad esempio, le conferme di Edin Dzeko, Chris Smalling e Pedro. Discorso diverso per Henrikh Mkhitharyan, che con Mou al Manchester United ebbe qualche frizione e, per questo, il suo futuro è ancora incerto: spetterà a José decidere se rinnovargli il contratto in scadenza o no.