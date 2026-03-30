Roma, buone notizie per Celik: escluse lesioni, sarà in campo con il Kosovo
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Arrivano buone notizie sulle condizioni di Zeki Celik, laterale della Roma attualmente impegnato con la Turchia nei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026.
Secondo quanto riferito da fonti turche, gli esami a cui si è sottoposto il giocatore, uscito dolorante dalla partita con la Romania, hanno escluso lesioni. Celik sarà quindi regolarmente in campo con il Kosovo e, soprattutto, a disposizione di Gasperini per il big match con l’Inter alla ripresa del campionato.
Da capire, invece, le condizioni di Wesley, atteso in queste ore nella Capitale.
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