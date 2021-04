Roma, buone notizie per Fonseca: poker di recuperi in vista della sfida con il Manchester United

Buone notizie in casa Roma: Smalling, Spinazzola, El Shaarawy e Kumbulla sono a un passo dal rientro in campo. I quattro giocatori ieri hanno preso parte per la prima volta da settimane all'allenamento con la squadra. Una buona notizia non solo per la gara di domani con il Cagliari, ma soprattutto per la semifinale d'andata di Europa League con il Manchester United, un programma giovedì alle 21:00 all'Old Trafford. Lo riporta Il Messaggero,