Roma, caccia al dopo Dzeko: i nomi in lista da Vlahovic a Luka Jovic

La Roma ha già deciso che al termine della stagione le strade con Edin Dzeko si separeranno. Per questo è già iniziata la pianificazione in vista del prossimo mercato, con alcuni nomi sulla lista di Pinto. Il primo sarebbe quello di Dusan Vlahovic che però la Fiorentina valuta non meno di 30 milioni più bonus, troppi per i giallorossi. Più facile arrivare a un profilo come Scamacca di proprietà del Sassuolo, oppure di un altro neroverde come Boga. In questo caso però è difficile pensare che possano sostituire il bosniaco ed è per questo che si guarda con interesse a Jovic, attaccante del Real Madrid attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte. All'estero piace molto anche Gouiri del Nizza che sta scalando diverse posizioni. In ogni caso il profilo è già chiaro: un attaccante giovane, che non costi cifre esose e che non guadagni già come un top player. A riportarlo è l'edizione online della Gazzetta dello Sport.